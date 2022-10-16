7 معلومات عن مسلسل «جروب العيلة».. 15 حلقة ويناقش مشاكل الأسرة

انطلق في الأيام القليلة الماضية، تصوير مسلسل «جروب العيلة»، والذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم والشباب والوجوه الجديدة، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مجموعة من الصور والفيديوهات التي كشفت عن كواليس العمل، وتحضير النجوم المشاركين للمشاهد قبل تصويرها، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط ترقب الجمهور لموعد العرض والقنوات الناقلة له.

مسلسل اجتماعي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل «جروب العيلة»، المرتقب عرضه على شاشة القنوات التليفزيونية والمنصات الإلكترونية، وذلك من خلال السطور التالية:

- تدور أحداثه في 15 حلقة.

- ينتمي للدراما الاجتماعية المليئة بالكوميديا.

- يتناول قضايا اجتماعية ومشاكل العائلات واختلاف الأجيال.

- انطلق تصويره منذ أيام.

أبطال مسلسل «جروب العيلة»

- يضم مجموعة من النجوم والشباب أبرزهم سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي، وأحمد سعيد عبدالغني، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، ومعتز حسين، وإسلام جمال.

- مسلسل جروب العيلة تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب.

- إخراج منال الصيفي.