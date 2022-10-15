جولد إيرا: تخوفات في أسواق الذهب.. وتوقع بانخفاض أسعاره الفترة المقبلة

قال تقرير لمؤسسة «جولد إيرا» العالمية، إن المستثمرين ظلوا اليوم والأمس في دائرة الانتظار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي من المتوقع أن توفر مزيدًا من الوضوح بشأن مسار رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يؤثر على سعر الذهب الفوري.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 1.8% على أساس سنوي ومهما يحدث فمن غير المرجح أن ينحرف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن موقفه الحالي المتمثل في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتقليص الميزانية العمومية، لذلك قد يكون لدينا قناعة اليوم أنه في حال خرج المؤشر أعلى من توقعات السوق فإنه سوف يعطي الفيدرالي قوة حول رفع الفائدة في الاجتماع القادم وإذا خرجت أرقام التضخم بأقل من توقعات السوق فسوف يعطي أيضا الفيدرالي بأن سياسته ناجحة للغاية.

توقعات التضخم

وأشار إلى أنه في آخر حديث للفيدرالي كان توقعات التضخم لعام 2022 هي 4.5% وهذا يعني أنه عازم على أن يسير في مسار تخفيض التضخم.

ولفت التقرير إلى أنه في نهاية المطاف سيكون على الفيدرالي اختيار بين جزئين مهمين أما أن يختار الاقتصاد أو يرفع مستهدفه للتضخم.

احتمالية رفع الفائدة في الاجتماع المقبل

وأكد أن انخفاضات أسعار الذهب قائمة بدون أي تغير عند مستويات 1643 دولار للأوقية، وقد يدفع الكثير من متعاملي السوق الذهب إلى الأسفل إذا خرجت أرقام التضخم أقل حيث سيتأكد متعاملو السوق أن الفيدرالى سوف يقوم برفع الفائدة في الاجتماع القادم.

ومن المتوقع أن تخرج أرقام التضخم بأقل من المتوقع لذلك نتوقع أن تصعد أسعار الأونصة إلى مستويات 1680-1685 ومن ثم تهبط إلى مستويات 1670 ومن ثم 1660 ومن ثم 1650 دولارا.