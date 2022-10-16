إصابة «العنب والكمثرى» في الإسكندرية باللفحة النارية.. و«الزراعة» تقدم نصائح

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي، وكيل الوزارة، عن إصابة 18 فدانا زراعيا لمحاصيل العنب والكمثرى باللفحة النارية وذلك في إحدى أراضي المزارعين بالإسكندرية خلال تفقدها.

جاء ذلك عقب توجيهات المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية زراعة الإسكندرية، والمهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير إدارة البساتين، بمتابعة الأراضي الزراعية للوقوف على أي طارئ بها وتقديم النصائح والعون للمزارعين.

إزالة الأفرع المصابة في محاصيل الإسكندرية

وأوضحت مديرية الزراعة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم تقديم توصيات زراعية إلى المزارع باستخدام مبيد حيوي زراعي وإزالة الأفرع المصابة واستخدام الطعم السام للتخلص من القواقع.

جاءت تلك النصائح من قبل المهندس إبراهيم علام، مندوب الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل ومسؤول المحافظة، والمهندس أحمد زين العابدين أحمد، رئيس قسم الفاكهة بإدارة البساتين، بعدما أجروا جولة على أرض المزارع السيد عوض، والتي بها حوالي 8 فدادين زراعات عنب و10 فدادين كمثرى.

يذكر أن اللفحة النارية هي مرض تسببه بكتيريا «إروينيا أميلوفورا» والتي تصيب التفاح، والكمثرى، ونباتات الزينة من نفس العائلة.