تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية ورفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من رفع عدد (51) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع ويأتي ذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع المصري وإحكام السيطرة الأمنية.

وواصلت جهود الأجهزة الأمنية من ضبط 1126 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة وتم تحرير عدد 1954 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، بإجمالي 3008 مخالفات مرروية.

وكانت وزارة الداخلية تمكنت في وقت سابق من ضبط حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، جرى رفع (327 سيارة – 48 دراجة نارية).

وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية: جرى ضبط 9201 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتي:

- المرور على 168 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ893 من سائقي حافلات المدارس، وسلبية جميع العينات.

- فحص 610 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 30 مركبة لشروط لصلاحية الفنية.