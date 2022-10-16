ضبط 74 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملات مكبرة لضبط الأسواق

وفي إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية، قامت إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبد الله نوفل، بحملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، وأثناء مرورها تمكنت من ضبط سيارة جامبو محملة بكمية من الأرز الشعير بمقدار 5 أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط أطنان من الأرز قبل تهريبها

كما قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، بحملة على المخازن، وتم ضبط عدد من المخالفات في توريد الأرز وتم تحرير محاضر لأصحابها، وجاءت على النحو التالي:

- تحرير محضر رقم 3316 جنح منشأة عمر ضد «ع. ع. م»، صاحب مخزن أرز شعير بمنشأة عمر، وتم التحفظ على 800 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء، ما يعادل 47 طن أرز شعير.

- تحرير محضر رقم 3317 جنح منشأة عمر ضد «ع .ت .ا»، صاحب مخزن أرز شعير بمنشأة عمر، وتم التحفظ على 215 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء، بما يعادل 12 طن أرز شعير.

- تحرير محضر رقم 3318 جنح صان الحجر ضد «ا. ت .ا»، صاحب مخزن أرز شعير بمنشأة عمر، وتم ضبط 170 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء، بما يعادل 8 أطنان أرز شعير.

- تحرير محضر رقم 8226 جنح صان الحجر ضد «إ. أ. إ»، صاحب مخزن أرز شعير بناحية صان الحجر، وتم ضبط 24 شيكارة أرز شعير بقصد تخزينها وحجبها عن التوريد وبيعها في السوق السوداء، ما يعادل 2 طن أرز شعير، وبذلك يكون جملة المضبوطات 1209 شكائر أرز شعير بما يعادل 74 طنا.