ضبط 1653 قضية تلاعب بالسلع وامتناع عن توريد الأرز

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1653) قضية تموينية متنوعة من بينها :

قضايا بيع بأزيد من السعر

وتمكنت الحملات من ضبط 476 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات 74 طن "دقيق أبيض "عينى" – 11,280 طن "مكرونة – أرز - أعلاف – لحوم" – 21948 عبوة سجائر) ، وكذا (724) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى " – 189 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –185 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 132 قضية توقف عن الإنتاج – 200 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات 8٫700 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"، 100 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى").

كما تم ضبط 25 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (14٫700 طن "سكر – أسمدة مُدعمة" – 64115 لتر مواد بترولية) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (108٫780 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (8٫700 طن دقيق بلدى "مستندى" - 100 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" – 74 طن دقيق أبيض "عينى" – 25,980 طن "مكرونة – أرز – أعلاف – لحوم") .. وكذا (21948 عبوة سجائر –64115 لتر مواد بترولية) كان أبرزها الآتى:

مخالفات مخازن الاغذية

ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمخبز سياحى بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (27,5 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (23,5 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (23 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (5 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") لقيامه بالإتجار فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة ، بحوزته (5 طن "سكر تموينى" معبأة داخل عبوات بها نقص بالأوزان).

وضبط (4 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء والإستيلاء على فارق السعر المدعم بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة لتصرفه فى كمية قدرها (4000 لتر مواد بترولية "سولار") لقيامه بالإتجار بها ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وبإستكمال الفحص تبين تجميعه كمية قدرها (5800 لتر "سولار") للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

مخالفات التلاعب بمنظومة توريد الارز

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (11) قضية بمضبوطات بلغت (91٫745 طن "أرز شعير") كان أبرزها الآتى :ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" – بمحافظة الدقهلية) لتخزينه كمية قدرها (25 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت الحملات بضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة كفرالشيخ محملة بكمية قدرها (14,4 طن "أرز شعير") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.

فقد أسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا بمضبوطات بلغت (63 قطعة "10 قطع صوتية – 25 قطعة ضوئية – 28 قطعة ملصق")، وضبط (20,5 طن "أسماك – مصنعات لحوم – مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.