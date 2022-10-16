ضبط متهمين اثنين بالاعتداء على سائق توك توك في حلوان بـ«خرطوش»

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، شخصين في القاهرة، بتهمة الاعتداء على آخر بأسلحة نارية وإصابتهم، حيث تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات، باستقبال سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش وجروح متفرقة في الجسم، إثر ادّعاء مشاجرة بدائرة القسم.

مشادة كلامية

وبالفحص وإجراء التحريات تبيّن حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، بين طرف أول المجني عليه، وطرف ثان «شخصين» لأحدهما معلومات جنائية، بسبب أولوية تموين مركبتي توك توك، قيادة المجني عليه وأحد المتهمين، حال وجودهما بأحد محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم.

وإثر ذلك حضر المتهمان إلى محل إقامة المصاب، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وطبنجة صوت معدلة، واعتديا عليه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة، ما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولاذا بالفرار.

استهداف المتهمين

وبسؤال شقيق المصاب، أيّد ما سبق واتهم سالفي الذكر بالتسبب في إصابة شقيقه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.