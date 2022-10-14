«قنديل»: خطة مستقبلية لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة حلوان

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع مسؤولي الوافدين بالجامعة، لاستعراض ملف الطلاب الوافدين والوقوف على تفاصيل شؤونهم الأكاديمية، واستعراض خطة إدارة الوافدين للعام الحالي.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير الدعم والجودة في الخدمات والدراسة، وكل المتطلبات المتعلقة بالطلاب الوافدين، كما طالب بإعداد خطة مستقبلية بخطوات واضحة لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بجامعة حلوان، التي تضم عددا كبيرا من البرامج المميزة والواعدة التي تخدم سوق العمل داخل مصر وخارجها، وخلال الاجتماع، وعد رئيس الجامعة بتوفير الإمكانات والدعم المناسب لتحقيق الأهداف المطلوبة.

تسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات

وشدد «قنديل»، على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات، بالإضافة إلى التعاون مع الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، والتنسيق الكامل معهم.

توفير نظام تعليم أكاديمي متكامل

يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة وجهودها الدءوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة في مصر.