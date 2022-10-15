جامعة حلوان: برنامج لإعداد وتأهيل المعيدين الجدد

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع مسئولي مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة؛ لاستعراض البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الجامعة في توفير خطة متكاملة تسهم في تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة وأيضا البدء في تأهيل السادة أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة بما يتواكب مع اتجاهات الدولة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل واسرع الطرق الممكنة.

برامج جديدة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ووفقًا لبيان أصدرته الجامعة اليوم السبت، فإنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها أن يكون هناك برنامج لإعداد وتأهيل المعيدين الجدد، لتكون من شروط العمل، وذلك بعد عرضه على مجلس الجامعة لأخذ الموافقات اللازمة.

وأوصى رئيس الجامعة، بالاهتمام بإضافة برامج جديدة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، تكون مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وأيضا محاضرات عن الأمن القومي والأمن الوطني، بالإضافة إلي مجموعة من البرامج التدريبية لرفع كفاءة أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة بمختلف التخصصات والمجالات.

عقد الاجتماع بحضور الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز والأستاذ محمد ناصر أمين عام جامعة حلوان، وأعضاء الجهاز الإداري وأعضاء الاشراف التنفيذي بالمركز.