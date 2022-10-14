رئيس جامعة حلوان يتناول الغذاء في المطعم المركزي وسط الطلاب

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان المطعم المركزي بالجامعة للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد خلال الزيارة مراحل إعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية واتباع الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات بمطاعم المدينة الجامعية وإتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

متابعة توزيع الوجبات الغذائية

تأتي هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية في إطار الحرص على الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي، مؤكدًا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقاية، ومتابعة توزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة لمنع الازدحام.

وحرص الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على تناول وجبة الغذاء في المطعم المركزي وسط الطلاب، كما وجه بالحرص على تقديم خدمة جيدة للطلاب والطالبات، وفتح حوارا مع الطلاب واستمع إلى ملاحظاتهم على مستوى الخدمات التعليمية والغذائية.

تقديم كافة الخدمات للطلاب على أعلى مستوى

وتسعى المدن الجامعية بجامعة حلوان لتقديم كافة الخدمات للطلاب على أعلى مستوى، وكذلك تسعي الجامعة لأن يكون مطعم المدينة الجامعية على أعلى مستوى وهناك دعم مستمر لتقديم الخدمات الغذائية بكفاءة، بداية من طريقة إعداد الطعام وصولا الي تقديم وجبة متكاملة مطابقة لمعايير جودة الغذاء، وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة.