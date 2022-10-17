درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-10-2022 في مصر.. العظمى بالقاهرة 28

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، اليوم الاثنين، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس نهارا

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، في حين يصبح مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد.

حـالة الطقس ليلا

مع بداية الليل، يسود طقس لطيف في أوله، في حين يسود طقس مائل للبرودة في آخر الليل والساعات الأولى من الصباح، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وتمتد خفيفة الى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، كما تتراوح سرعات الرياح بين سرعة 40-50 كم/س.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 17 أكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 27- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 36- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.