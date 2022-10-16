أنشطة مكثفة لـ«بلدنا تستضيف قمة المناخ» داخل المدارس بالمحافظات

قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) بمدينة شرم الشيخ، الشهر المقبل، كثفت المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» من أنشطتها التوعوية وحملات التشجير والترويج لميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية في مختلف المحافظات.

تأتي هذ الفعاليات ضمن المبادرة المجتمعية الأولى من نوعها، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، استعداداً لمؤتمر قمة المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ندوة لتفعيل المشاركة المجتمعية بكفر الشيخ

وعقدت المنصة المحلية للمبادرة في كفر الشيخ ندوة، تحت رعاية المحافظ، اللواء جمال نور الدين، بالتعاون مع مجمع مدارس زراعة «ميت علوان»، بعنوان «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، تفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية للمؤسسات المختلفة المعنية بالتغيرات المناخية، بهدف نشر الوعي بأهم المحاور التي يتضمنها جدول أعمال قمة المناخ.

وقالت الدكتورة لمياء لطفي، منسق المنصة المحلية للمبادرة في محافظة كفر الشيخ، إن الندوة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والعاملين بالمجمع الزراعي، وممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني، وعدد من الخبراء والمهتمين والعاملين بالمجال البيئي، وفريق شباب المتطوعين بالمنصة المحلية.

تدريب العاملين بسكر إدفو على التكيف مع المناخ

كما نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان برنامجاً تدريبياً على سبل التكيف مع التغيرات المناخية، استهدف عدداً من العاملين بمصنع سكر إدفو، وقال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية للمبادرة، إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع مصنع سكر إدفو، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة بالمبادرة.

اشتمل البرنامج التدريبي على فقرتين تدريبيتين، الأولى عن التغيرات المناخية وآلية حدوثها، وأهم الانبعاثات ومصادرها ونتائجها السلبية على العالم ومصر، والفقرة الثانية عن استراتيجيات التعامل مع التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، ودور الأفراد في ذلك، كما تناول التدريب الاتفاقيات الدولية التي تتناول التغيرات المناخية ومواقف الدول المختلفة منها.

حملة للتعريف بميثاق شرف المناخ بالشرقية

كما نفذت المنصة المحلية للمبادرة في أسوان، وبالتعاون مع قسم التربية البيئية بإدارة إدفو التعليمية، لقاءً بمدرسة «الشهيد صلاح نصر» الإعدادية، وتناولت المناقشات، التي أدارتها سلوى سليمان، عضو المنصة، كيفية مواجهة التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، وأهمية المحافظة على بيئة آمنة للتلاميذ، وتغيير السلوكيات الخاطئة في التعامل مع البيئة.

ومن جانبها، نظمت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة الشرقية حملة للتعريف بميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، بين طلاب جامعة الزقازيق، فيما أطلقت منصة سوهاج حملة مكبرة للتشجير داخل عدد من المدارس، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، بهدف مواجهة التغيرات المناخية، من خلال زيادة عدد الأشجار والمساحات الخضراء.