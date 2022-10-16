«الدفاع الروسية»: إحباط محاولات توغل أوكرانية في دونيتسك وخيرسون وميكولايف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولات توغل أوكرانية في 3 مدن وهي «دونيتسك وخيرسون، وميكولايف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضافت الدفاع الروسية، أنّه تم تدمير 3 مدافع أمريكية الصنع من طراز هاوتزر في خاركيف.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الأوكرانى تعرض أكثر من 30 مستوطنة في أوكرانيا للضربات الروسية في اليوم الأخير.

تعرض أكثر من 30 مستوطنة في أوكرانيا للضربات الروسية

وقال آخر تحديث من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الضربات أصابت مناطق مدنية.

وقالت إن منطقة شرق العاصمة كييف مستهدفة بشكل خاص وكذلك مناطق أخرى في المناطق الشرقية من دونيتسك وخاركيف وزابوريجيا والمناطق الجنوبية من دنيبروبتروفسك وخيرسون وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وجاء في البيان: "انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي ،تضرب روسيا البنية التحتية الحيوية ومنازل السكان المدنيين".

وأضافت أن روسيا واصلت قصف مواقع القوات الأوكرانية "على طول خط التماس بأكمله".