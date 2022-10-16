خطوات الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي 2022.. اعرف التفاصيل

تزامنًا مع استمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أتاحت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي 2022 من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرة إلى أنه يشترط للحصول على الدعم النقدي «كرامة» أن يكون الفرد لديه إعاقة تمنعه عن العمل بشكل منتظم، وتكون نسبة العجز أكثر من 50% بناء على قرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن، وأن يكون مريضا بمرض مزمن يعجزه عن العمل، ويثبت ذلك بقرار اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي المميكن.

كيفية الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي

وأكدت «التضامن»، أن خطوات الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي 2022، تتمثل فيما يلي:

- يدخل المستعلم على رابط وزارة التضامن من هنا، ثم يضغط على استعلام عن بطاقة تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- ثاني خطوات الاستعلام عن معاش ذوي الهمم هي إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، والضغط على استعلام، لتظهر النتيجة في الحال.

- من خلال الاستعلام يتم معرفة نوع البطاقة سواء تكافل أو بطاقة كرامة، وحالتها إذا كانت سارية أو متوقفة أو جامدة.

- أتاحت التضامن بجانب الاستعلام عن معاش ذوي الهمم بالرقم القومي 2022، خدمة تسجيل الشكاوى إلكترونيا.

وأكدت وزارة التضامن أنه يشترط لحصول ذوي الهمم على دعم «كرامة»، تقديم الرقم الكودي الذي يثبت أن الشخص قام بالكشف بالقومسيون الطبي المميكن، حيث يتقدم المواطن للقومسيون الطبي المميكن، من خلال حجز موعد للكشف الطبي المميكن عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن الدخول على موقع اللجان الطبية المتخصصة www.smcegy.com وحجز موعد للكشف الطبي.

ومن خلال موقع وزارة الصحة يقوم الشخص بكتابة الرقم القومي والاسم، وتاريخ الميلاد والنوع، وتحديد نوع الإعاقة سواء حركية أو ذهنية أو طيف توحد، أو سمعية أو بصرية.