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رشوان توفيق يكشف تطورات حالته الصحية: «بخير وأفضل حال»

كتب:

هبة أمين
05:29 م | السبت 15 أكتوبر 2022
الفنان القدير رشوان توفيق

الفنان القدير رشوان توفيق

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة من فترة، وإصابته بكسر في إحدى قدميه، وتأكيده أنه أصبح بخير وفي أفضل حالِِ، ويسير بشكل طبيعي، وأنه حاليًا لا يخرج إلا للضرورة، وذلك حسب تصريحاته لـ«الوطن».

كان رشوان توفيق، أصيب في شهر يونيه الماضي، بشرخ في القدم، ووضعها في الجبس لمدة تزيد عن شهر، وذلك بالتزامن مع حصوله على جائزة الدولة التقديرية.

عاد للحركة بشكل طبيعي 

قال رشوان توفيق، إنه تخلى منذ فترة عن الجبس، ولا يوجد ما يعوقه عن الحركة، مطمئنًا جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بأنه يعيش في فيض من كرم الله، ويستطيع التحرك بشكل عادي جدًا، رغم آلام الشيخوخة والكِبر، «دي سنة الحياة ملناش في أمرنا شيء، كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى».

يقضي يومه في قراءة القرآن

وأشار إلى أنه يقضى يومه في رحاب الله ومعيته مع الصلاة وقراءة القرآن الكريم «مفيش أحسن من كده، إنك تكون مع الله، فهذا أفضل كثيرًا»، ومتابعة البرامج والمسلسلات التي تعرض حاليًا سواء جديدة أو التي مّر عليها سنوات.

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