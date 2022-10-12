رشوان توفيق يشيد بملف «الوطن» عن محمد منير: شكرا لصنّاع العدد الرائع

أشاد الفنان رشوان توفيق، بملف «الوطن» الذي جاء بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري»، بمناسبة عيد ميلاده الـ68، تقديرا لجهوده الفنية الغنائية على مدار مشوار فني طويل.

رشوان توفيق يتحدث عن الكينج محمد منير

وقال رشوان توفيق لـ«الوطن»، إنّ محمد منير أيقونة فنية، ووجوده في الوسط الفني إضافة لأي شخص يتعامل معه، فأي مطرب يريد أن يصبح مُتمكنا في مجاله، فعليه الاستماع لأغنيات منير.

وأضاف رشوان توفيق، أتمني الخير والسعادة وطول العمر للفنان محمد منير، وأشكر جريدة الوطن وصنّاع الملف على الملف المنشور اليوم على الجهد الكبير المبذول به.