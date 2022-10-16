«التضامن» تعلن عن وظائف شاغرة.. آخر موعد للتقديم 27 أكتوبر الجاري

أعلنت الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها إلى عاملين لسد العجز الوظيفي بها، مؤكدة على الموقع الرسمي لها أن هناك العديد من الشروط المطلوبة للعمل بقطاع الأمن.

ولفتت التضامن إلى أنه مطلوب للعمل بالإدارة العامة للأمن، نحو 14 فردا، منهم 4 أفراد حاصلين على مؤهل عال مناسب ويجيد استخدام الحاسب الآلي، بشرط ألا يزيد السن عن 45 عاما، كما تم الإعلان عن حاجة الإدارة العامة للأمن بالوزارة إلى 8 عاملين حاصلين على مؤهل متوسط، بشرط ألا يزيد السن عن 45 عاما.

وأعلنت التضامن أيضا عن حاجتها إلى عاملين خدمات «2 عاملين» بالخدمات، مؤكدة أنه سيتم صرف حافز تميز شهري للعاملين المقبولين.

آخر موعد للتقديم.. 27 أكتوبر الجاري

وأشارت إلى أن التقديم للوظائف المذكورة يكون للعاملين بإدارات الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، حيث يتقدم الراغبون بطلب إلى مدير عام الإدارة العامة للأمن، مرفقا به موافقة رئيس الإدارة المركزية أو مدير المديرية المختص، ومرفقاً به أيضا بيان حالة وظيفية معتمد، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم هو الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم العمل على تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة من مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة.

ولفتت التضامن إلى أن برنامج فرصة يستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل، كما يركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي، وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق.