تفاصيل إطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط «تحت الثلاثين» بمصر نوفمبر المقبل

أعلنت فوربس الشرق الأوسط، عن تفاصيل النسخة الأولى لقمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) التي تنعقد لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر المقبل؛ للإعلان عن قائمة فوربس السنوية «Under 3030» التي تضم مجموعة ملهمة من رواد الأعمال والمبتكرين والرياضيين.

وبحسب البيان، يأتي انعقادها في إطار جهود فوربس الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال، وتشهد القمة على مدار ثلاثة أيام عددًا من الفعاليات التي تلقي الضوء على مجهودات رواد الأعمال والمبتكرين الشباب، وتجمعهم بعدد كبير من الخبراء وأصحاب الأعمال في مختلف المجالات ونخبة من نجوم المجتمع، لتمثل القمة منصة فعالة لتبادل الخبرات ودعم ريادة الأعمال.

تعزيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات

من جانبها، أكدت خلود العميان، رئيس فوربس الشرق الأوسط، أن قمة تحت الثلاثين (Under 30 Summit) تعد حدثًا فريدًا يقام لأول مرة في الشرق الأوسط لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وأنه تم اختيار مصر لانعقاد القمة نظرًا إلى أنها تعد واحدة من أهم الأسواق في المنطقة، ولديها العديد من المواهب الشابة في قطاعات مختلفة مثل الرياضة والعلوم والتكنولوجيا والتأثير الاجتماعي، فضلًا عن تقدمها في مجال ريادة الأعمال، فقد احتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة في عام 2021، لافتة إلى أن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لهذا العام تضم 12 شابًا مصريًا بما يمثل أكثر من 34% منها.

اختيار المواهب الشابة لهذه القائمة

ولاختيار المواهب الشابة لهذه القائمة، عملت فوربس على تقييم أكثر من 400 ترشيح ضمن جولتين، لإعداد قائمة مختصرة ضمت 80 مرشحًا، ثم بحث المُحكّمون، وهم جميعهم خبراء ضمن اختصاصاتهم، في بيانات المرشحين لاختيار من استحقوا التأهل للقائمة النهائية.

كما أوضحت أن فعاليات القمة تشهد وجود مجموعة من كبرى الشركات في العالم، التي تقدم دعمًا وتمويلًا للشركات الناشئة، مثل شركة «Sequoia و500 Global»، وهو ما يمثل فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال لتقديم نماذج أعمالهم والحصول على دعم هذه الشركات الكبرى، بالإضافة إلى حضور مجموعة من أهم الرؤساء التنفيذيين والمديرين لكبرى الشركات في الشرق الأوسط لتقديم ورش تدريبية وجلسات نقاشية، تساهم في إثراء مجتمع الأعمال داخل المنطقة واستكشاف المزيد من فرص النمو.

وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال

وأشارت «العميان» إلى أن القمة تهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، وتتضمن فعالياتها قمة تنظيم مسابقة لطرح أفكار المشاريع «Speed-Pitch»، وحفل تكريم الفائزين من أعضاء قائمة فوربس الشرق الأوسط (30 Under30) لعام 2022، بالإضافة إلى مهرجان موسيقي وحفل ختامي متميز.