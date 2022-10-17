«حياة كريمة» تعلن جدول القوافل الطبية بالمحافظات.. الكشف والعلاج مجانا

كشفت مؤسسة حياة كريمة، عن الجدول الأسبوعي للقوافل الطبية والبيطرية المجانية بالمحافظات، خلال الفترة من 16 وحتى 22 أكتوبر، مؤكدة أن الكشف والعلاج مجانا، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

قوافل حياة كريمة الطبية

وأوضحت حياة كريمة، أن القوافل تنتشر في 14 محافظة مختلفة تشمل «قنا، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، أسوان، القاهرة، الجيزة، الغربية، بني سويف، المنوفية، الإسماعيلية، الإسكندرية، دمياط، البحيرة».

خريطة انتشار القوافل المجانية بالمحافظات

وتنتشر القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفقا للجدول التالي، بحسب ما أعلنته المؤسسة:

حياة كريمة

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.