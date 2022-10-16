مصدر بـ«التعليم»: مراجعة مناهج رابعة وخامسة ابتدائي للفصل الدراسي الثاني

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مستشاري عموم المواد الدراسية، بدأوا مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني، للصفين الرابع والخامس الابتدائي، قبيل بدء طباعة الكتب رسميا، تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بتعديل وتخفيف المناهج الدراسية في هذين الصفين.

تخفيف مناهج رابعة ابتدائي بتحديد دروس للاطلاع فقط

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ تخفيف مناهج الصف الرابع الابتدائي، سيكون من خلال نشرة مرسلة من مستشار كل مادة إلى المدارس، محدد فيها الدروس التي ستكون للاطلاع فقط، دون حذفها من الكتب، بحيث يطلع عليها الطالب ويستفيد منها، ولا يتجاهلها؛ لأنها ثرية بالمعلومات، وبإمكانه في أي وقت قراءتها؛ لأن حذفها كليًا سيكون خطأ تربويًا، نظرًا لقيمتها في الكتاب، لكن هذه الدروس لن تكون موجودة في الامتحانات الشهرية ولا نهاية الترم.

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الفصل الدراسي الثاني والامتحانات بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وهي كالتالي:-

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.