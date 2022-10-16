وقف جميع مطربي المهرجانات مؤقتا.. وإحالة أحمد رمضان وسعد المتولي للتحقيق

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، تحويل الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، وسعد المتولي المستشار القانوني للنقابة للتحقيق.

إحالة أحمد رمضان وسعد المتولي للتحقيق

كما قرر المجلس، إيقاف الموظفة هدى صالح عن العمل، وذلك بعد أن تبين فسادهم بالمستندات والتسجيلات.

قرار بخصوص مطربي المهرجانات

وجاء من ضمن قرارات مجلس النقابة في اجتماعه اليوم، إيقاف التصاريح الصادرة لجميع مطربي المهرجانات مؤقتًا لحين توجيه الدعوة لرموز الفن والموسيقى في مصر من أجل بحث هذا الظاهرة، وذلك للحفاظ على ريادة مصر في الفن.

ووصل الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، ظهر اليوم، لمقر النقابة لاستلام مهام عمله بعد فوزه في الانتخابات.

وحرص الموسيقار حلمي بكر، على الحضور لمقر نقابة المهن الموسيقية، وذلك لدعم مصطفى كامل في أول حضور له للنقابة بعد نجاحه في الانتخابات.

وقال حلمي بكر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المؤتمر اليوم يشهد العديد من المفاجآت.