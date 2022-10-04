رئيس جامعة الدلتا: نقدم تعليما تكنولوجيا يجمع بين النظري والعملي

أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أهمية التعاون والعمل الجماعي والاحترام المتبادل، وحث الطلاب على الالتزام بالتقاليد الجامعية والتحلي بالالتزام والانتظام خلال اليوم الدراسي، والمشاركة في جميع الفعاليات التي تُنظمها الجامعة.

«كشك»: نخرج كوادر تكنولوجية تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل

وأوضح «كشك»، أن الجامعة تهدف إلى تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، وتخريج كوادر تكنولوجية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، واكتساب مهارات ووظائف المستقبل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة.

ووجّه رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بتوفير الخدمات اللوجستية والرعاية للطلاب لضمان توفير بيئة تعليمية نموذجية وآمنة لهم، وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

حوار مفتوح مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وتبادل كشك الحوار مع الطلاب ووجه أعضاء هيئة التدريس بمساعدة الطلاب والرد على جميع استفساراتهم والتفاعل معهم، إذ أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والابتكار.

كما حرصت الأسر الطلابية على تهنئة الطلاب بالعام الدراسي الجديد وتعريف الطلاب بالجامعة ونظام الدراسة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والرياضية المختلفة؛ لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتكوين الشخصية المتكاملة للطلاب.

وأكد حرص الجامعة على تعزيز روح العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية للطلاب وإكسابهم المهارات المتنوعة لبناء جيل قوي قادر على المشاركة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه مع طلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.