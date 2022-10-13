س وج.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الآليات الجديدة التي تنفذ خلال امتحانات الثانوية العامة 2023، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، إضافة إلى توفير نماذج لتدريب الطلاب على الامتحانات قبل عقدها.

وفي سطور تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2023، وموعد عقدها:

ماهي آليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2023؟

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات جديدة، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، منها احتوائها على نسبة 15% للأسئلة المقالية، و85% لـ اختيار من متعدد، إضافة إلى توفير نموذجان للطلاب للتدريب على شكل الأسئلة الامتحانية قبل الامتحان الرسمي، علاوة على تدريب 5000 معلم على النظام الجديد.

هل امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2023 ستعقد إلكترونيا؟

امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2023 ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2023 يوم 10 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وما هي نوعية الأسئلة المتضمنة في الامتحانات؟

أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون مقالي واختيار من متعدد وجميعها يعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين.

وما هي خطة مواجهة الغش خلال الامتحانات؟

وزارة التربية والتعليم ستعمل على مواجهة الغش الإلكتروني داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الجديدة في مختلف المحافظات، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية، لضبط الطلاب الغشاشين، علاوة على عدم السماح بدخول التليفونات المحمولة والساعات الذكية والأقلام السحرية للجان.

هل يجرى السماح بدخول الكتاب المدرسي لجان الامتحانات؟

امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2023 تعقد بنظام الأوبن بوك، ولن يسمح بدخول الكتاب المدرسي للجان، علاوة على أنه يجرى توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب داخل اللجان يكون مرجعا لهم.

وماذا عن أعمال التصحيح؟

أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة الجديدة 2023 إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء في أعمال التصحيح، إضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.