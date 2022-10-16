آخر وصية لوالدة عروس سوهاج.. رددت اسم ابنتها 3 مرات ثم ماتت

ودعت منى محمد الخمسينية، «أماني» ابنتها الصغرى، ليلة عرسها لتذهب أماني إلى مركز التجميل بعدما أمطرتها والدتها بالأحضان والبكاء، مبررة أنها «وحشتها»، غادرت العروس وهي قلقة على والدتها، فتلك أول مرة تجدها تنظر إليها بخوف ممتزج بلهفة وشوق، ولكن أماني أرجعت تلك النظرات، لحزن والدتها لفراقها بزواجها.

وصية الأم لنجلها

وانصرفت الأم لتجهيز عشاء العروس وفقا لحديث أحد أقارب الأم لـ«الوطن» ولم يمضِ أكثر من ساعتين عقب ودعائها لابنتها العروس حتى سقطت مغشيا عليها ليسارع الجميع بإفاقتها، وفور أن استعادة وعيها طلبت رؤية نجلها الوحيد، فهي أم لثلاثة فتيات وولد واحد، والذي أسرع لتلبية طلب والدته وعند حضوره قالت له «تعالى جنبي» ثم احتضنته وقالت ثلاث كلمات فقط رددت بها اسم العروس وكأنها توصي شقيقها عليها فقالت «أماني أماني أماني» ثم أسلمت الروح لبارئها.

وفاة والدة عروس سوهاج

ليفجع قلب أبنائها لفراق والدتهم ليلة عرس شقيقتهم التي كسرت فرحتها، فالأم لم تكن تعاني من مشكلة صحية بذلك اليوم، بل كانت تخطط لحضور حفل خطبة نجله نجل شقيقتها، والتي كان مقررا عقدها يوم الجمعة ثاني أيام الوفاة.

صدمة عروس سوهاج

لم تستوعب العروس وهى بكامل زينتها لدى مركز التجميل تنتظر زفافها لعريسها، نبأ وفاة والدتها لتسقط مغشيا عليها، حتى عادت إلى الوعي بحالة صدمة لازمتها طوال مراسم العزاء وحتى ذهابها لمنزل زوجها مفطورة القلب لرحيل والدتها، فحملت ذكرى عرسها ذكرى رحيل والدتها.