بعد انضمامه لقناة القاهرة الإخبارية.. 8 معلومات عن حساني بشير

انضم المذيع حساني بشير، إلى شاشة قناة القاهرة الإخبارية، المقرر انطلاقها قريبًا بالتزامن مع عقد قمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل بمدينة السلام شرم الشيخ.

فريق قناة القاهرة الإخبارية

وترفع قناة القاهرة الإخبارية شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، وبحسب أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جرى الاعتماد في «القاهرة الإخبارية» على كوادر ماسبيرو واكسترا نيوز وقطاع الأخبار.

أبرز المعلومات عن حساني بشير

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المذيع حساني بشير، المنضم إلى شاشة قناة القاهرة الإخبارية:

- من مواليد محافظة قنا عام 1972.

- تخرج في كلية التجارة بجامعة حلوان عام 1989.

- بدأ مسيرته المهنية مذيعًا في الراديو من خلال إذاعة جنوب الصعيد فور تأسيسها عام 1993.

- عمل مذيعًا في القناة الثامنة مع تأسيسها عام 1996.

- انضم لفريق مذيعي برنامج صباح الخير يا مصر عام 1999.

- انتقل إلى قطاع الأخبار عام 2005.

- عمل في قناة ONTV لمدة 8 سنوات.