سبب ظهور رسالة الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين.. تالفة أو متوقفة

تظهر بوابة مصر الرقمية للتموين أحيانًا أنَّ الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين عند خدمة الاستعلام عن بطاقة التموين من قبل بعض أصحاب البطاقات التموينية، إذ يتعذر على رابط بوابة مصر الرقمية إظهار أي بيانات خاصة حول البطاقة التموينية أو أفرادها وعن الحصص السلعية المخصصة لها والخبز.

معنى رسالة الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين

وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ ظهور رسالة الرقم القومي غير موجود بقاعدة بيانات التموين تعني أن البطاقة التموينية غير موجودة في قاعدة بيانات منظومة الدعم وأنه تمّ إيقافها نهائيا إما لعدم الاستحقاق أو لسبب آخر شائع وهو توقف البطاقة عن العمل منذ 6 أشهر متصلة لم تصرف خلالها الخبز أو السلع التموينية.

سبب توقف البطاقة التموينية عن العمل

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ السبب في توقف البطاقة التموينية عن العمل قد يعود إلى تلفها أو فقدانها مدة طويلة مع عدم تقدم الأسرة صاحبة البطاقة بطلب إلى مكتب التموين لاستخراج بدل فاقد أو تالف البطاقة التموينية.

في سياق آخر، زادت عدد الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة تموينية بعد إضافة 36 خدمات منذ أسبوع تتعلق حول الإيقاف والحذف من البطاقة التموينية، وتشمل الخدمات الموجودة على مصر الرقمية حاليا كالتالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضم أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7 - إضافة المواليد (الأبناء غير المقيدين).

8- إصدار بطاقة تموين جديدة.

9- إضافة الزجة غير المقيدة للتموين.

10- إضافة صرف التموين لمستحقي الخبز.

11- إيقاف بطاقة تموينية.

12- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

13- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.