طالبة تحاول إنهاء حياتها في دسوق بكفر الشيخ.. «تزوجت عرفيا»

شهدت إحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، محاولة طالبة في المرحلة الإعدادية إنهاء حياتها عن طريق قيامها بالقفز من الطابق الأول علوي بمنزل والدتها، على خلفية مشادات نشبت بينهما، بسبب عدم قيام والدتها بتجهيزها لزوجها الذي تزوجته عرفيا.

ملابسات محاولة فتاة إنهاء حياتها

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغا من مأمور مركز شرطة دسوق، بمحاولة فتاة الإقدام على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الأول بمنزل أهليتها بقرية كفر العرب التابعة لدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلى مستشفى دسوق العام، وبسؤال الفتاة «م. ن»، 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، أقرت أنها لجأت لإنهاء حياتها عن طريق القفز من الطابق الأول بعد مشاحنة مع والدتها «ربة منزل»، وذلك على خليفة طلبها منها تجهيزها لزواجها عرفيا دون علم ذويها وأهليتها من «ب. ر»، 19 عاما، وعلى إثر ذلك حدثت المشادة الكلامية بينهما، وقامت بإلقاء نفسها من الطابق الأول علوي لتصاب بكدمات وسحجات وكسور.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقع تحت رقم 11476 جنح مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجاري العرض على جهات التحقيق لتولي التحقيقات في تلك الواقعة.