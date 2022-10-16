«طاقة النواب»: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على رأس أجندة اللجنة 

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله، ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة خلال اجتماعها اليوم، أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

تنمية مصادر الطاقة

وعرض عوض الله، الخطة المقترحة لقطاع الكهرباء ومنها إنتاج الكهرباء وتنمية مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك الكهربائي، وتحويل مصر لمركز محوري لتداول الكهرباء والبرنامج النووي المصري ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما استعرض النائب حسام عوض الله خطة عمل اللجنة المقترحة فيما يخص قطاع البترول، وجاء على رأس الأجندة ملف إنتاج البترول والزيت والغاز في مصر، وترشيد استهلاك البترول والغاز وبرامج وآليات تطوير وتحديث قطاع البترول، ومتابعة استراتيجية الطاقة المتكاملة واستراتيجية الطاقة وفق رؤية مصر 2030 وتوصيل الغاز للمنازل، ومناقشة التوسع في المنتجات البترولية وتطوير معامل التكرير والتوسع في إنشاء معامل جديدة والاتفاقيات والتعاون الدولي واتفاقيات الاكتشاف والتنقيب عن الغاز والبترول وملف صناعة البتروكيماويات والطاقة الهيدروجينية وخطة الوزارة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي، وإنشاء ألف محطة تموين للغاز الطبيعي.

التوجه نحو الطاقة صديقة البيئة

وأكد حسام عوض الله، أن الملف مهم خاصة في ظل سياسة الدولة للتوجه للطاقة النظيفة صديقة البيئة؛ ومنها التحول للغاز الطبيعي.

وقال عوض الله، إن ملف تشجيع السيارات الكهربائية والتوجه للسيارات صديقة البيئة، يمثل توجها للدولة خاصة مع اقتراب مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.