«صناعة النواب» توصي بضرورة عقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة المشكلات

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بضرورة عقد اجتماع يضم أعضاء لجنة الصناعة مع رئيس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية، نظرا للوضع الحالي للصناعة، ومواجهة التحديات والعقبات، بجانب قيام النواب بعرض وتقديم بعض الحلول المقترحة لبعض المشكلات.

وأكد معتز، خلال الاجتماع أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، أنه قبل لقاء اللجنة بالوزراء المعنيين لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، مطلوب من كل نائب باللجنة، ورقة عمل بالأزمات والعقبات التي تواجه الصناعة، ووضع الحلول طبقا لإمكانية الدولة، وسيتم مناقشتها في اللجنة لتشجيع الصناعة في تلك الظروف، لعرضها على الجهات المختصة.

أصبحنا نعرف جيدا الأزمات التي تواجه الصناعة

وأضاف «محمود»، نعمل ونبحث ونفحص جيدا، منذ عملنا باللجنة، ما يقرب من ثلاث سنوات، للإلمام بكل ما يواجه الصناعة من تحديات، وأصبحنا نعرف جيدا الأزمات التي تواجه الصناعة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصناعة المصرية.

وطالبت النائبة إيفلين متى، بضرورة تحديد موعد للقاء رئيس الوزراء، بحضور الوزراء المعنيين، لمناقشة مشكلات الصناعة، خاصة المصانع المغلقة والمهدد بغلقها.

وقالت نيفين، أمامنا مهمة حقيقية كأعضاء لجنة صناعة، لحماية البسطاء من العمال بجانب أصحاب المصانع، مؤكدة أن الصناعة هي الأمل للشارع المصري، مشددة على ضرورة عقد لجنة استماع مع المصنعين، للاستماع لهم بعد لقاء الوزراء المعنيين.

دعم القطاع الخاص والعمال

وشدد النائب علاء قريطم، على ضرورة دعم القطاع الخاص والعمال، لأن هناك مصانع في طريقها للغلق، ما سيتسبب في مواجهة وعكة اقتصادية كبرى، طالبا بضرورة تقديم المساعدة للقطاع الخاص، قائلا: «فدورنا ندعم ما تبقى من الصناعة كي ننقذها، لأن أسوأ نتيجة هي تسريح العمال، ولابد من خطوات جدية لتفادي أزمات كبرى».

وأفاد جمال فؤاد، بأن العملية الاقتصادية في العالم بأكمله تعاني، وليست الأزمة في مصر فقط، بل عالميا، لكن هناك أولويات، خاصة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، السؤال هنا موجه لرئيس الوزراء، ما هي الأساسيات المطلوبة كي نسير عليها؟