رئيس «تطوير المهنة» بنقابة الصحفيين: القاهرة الإخبارية استعادة لقوة مصر الناعمة

قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن فكرة تدشين وإطلاق قناة القاهرة الإخبارية استعادة لقوة مصر الناعمة التي نجحت في غزو العالم العربي والأفريقي في منتصف القرن الماضي.

استعادة عرش القوى الناعمة المصرية

وأضاف السكرتير العام المساعد في تصريحات لـ«الوطن»: «أرحب بالأفكار الرائدة التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل استعادة عرش القوى الناعمة المصرية، سواء الفنية أو الثقافية أو الإخبارية، وهو ما ظهر خلال السنوات الماضية من خلال مجموعة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التي أطلقتها الشركة المتحدة، والتي صدّرت للرأي العام منتجاتها الإبداعية والتي تمثلت في مجموعة الأفلام والأعمال الدرامية الوطنية التي تم إنتاجها خلال الفترة الماضية والتي أعادت روح الوطنية والانتماء للشباب المصري».

وأشاد بفكرة إطلاق مجموعة من القنوات الفضائية الإخبارية الموجهة للرأي العام الداخلي والخارجي، مؤكدا أن الإعلام جزء لا يتجزأ من قواعد وأسس الأمن القومي للبلاد، كما أن الإعلام هو القوى العظمى على وجه الأرض بحسب الدراسات الغربية نفسها.

القاهرة الإخبارية

ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة قناة القاهرة الإخبارية التي أعلنت عنها الشركة المتحدة ضمن قطاع الأخبار، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ومن المفترض ان تضم مجموعة من الكوادر الصحفية المختلفة، ومجموعة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم.