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الصحة تعلن تحمل 500 جنيه من ثمن جلسة الغسيل الكلوي

كتب:

مريم الخطري
05:29 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
تسهيلات جديدة من وزارة الصحة لمرضى الغسيل الكلوي

تسهيلات جديدة من وزارة الصحة لمرضى الغسيل الكلوي

ردت وزارة الصحة والسكان على ما تردد حول ارتفاع أسعار جلسات الغسيل الكلوي، حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في ظل التزام الدولة المصرية، ووزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ونظرا لزيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة إلى 500 بدلا من 325 جنيها، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمستحقين.

وشدد عبد الغفار لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة والسكان، ستتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسيظل المرضى يتلقون الخدمة «مجانا».

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.