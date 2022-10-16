الشعب الجمهوري: المؤتمر الاقتصادي فرصة للترويج للاستثمار في مصر

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن المؤتمر الاقتصادي المقر عقده نهاية الشهر الجاري فرصة ترويج لفرص الاستثمار بالمناخ المصري، خاصة أن مصر وضعت برنامج إصلاح اقتصادي متكامل على مدار السنوات الماضية أسهم في جعل الاقتصاد المصري أرض خصبة للاستثمار بالمنطقة.

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة لـ«الوطن» أن المناخ الاقتصادي المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تحفيزات شديدة من الحكومة بفضل إطلاق الدولة للمشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في دفع قاطرة الاقتصاد المصري خطوات كبيرة للأمام، وأبرزها شبكة الطرق المحورية التي ساهمت في ربط محافظات الجمهورية ببعضها البعض مما ساهم في تقليل مسافات السفر والتنقل بين المحافظات وبعضها البعض.

توطين الصناعة المحلية

وشدد على أهمية توطين الصناعة المحلية داخل البلاد تجاه كافة المستلزمات المستوردة للحد من الضغط على العملة الدولارية التي يتعطش إليها المصرف المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية وإزالة كافة العقبات التي توجه أليات تنفيذها.

المؤتمر الاقتصادي

وثمن «أبو هميلة» دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بمشاركة كافة خبراء الاقتصاد لإزالة كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم بالاقتصاد المصري.

ودعا جميع الجهات الاقتصادية المعنية بالمشاركة بآرائهم في ووجهات نظرهم بالمؤتمر الاقتصادي وطرح كافة العقبات التي تواجههم على طاولة النقاشات.