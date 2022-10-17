ضبط 40 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

تمكنت مديرية تموين الدقهلية، اليوم، من ضبط 40 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك بضبط مخزنين غير معتمدين ناحية ميت سلسيلـ، فضلا عن سيارتين بناحيتي ميت سلسيل ومنية النصر لحيازتهما أرز شعير دون تصريح وتم توريدهما بمضربي بميت سلسيل ومنية النصر في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية المتعلقة باحتكار السلع.

خرجت الحملة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبد الوهاب عبد الرحيم وكيل المديرية بشأن، وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤون التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

حملة على السوق السوداء لتجارة الأرز الشعير

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملة تشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط عدد 2 مخزن غير معتمد ناحية ميت سلسيل لحيازتهما وتجميعهما أرز شعير دون تصريح من الجهات المختصة وتم التحفظ على إجمالي 20 طنا لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وضبطت الحملة سيارتين بناحية ميت سلسيل ومنية النصر لحيازتهما أرز شعير بدون تصريح، وتم توريدهما بمضربي بميت سلسيل ومنية النصر بإجمالي 20 طن أرز شعير محلي موسم 2022، وجار متابعة أعمال توريد الأرز بالمواقع المعدة لذلك على مستوى المحافظة.

توريد الرز الشعير في الدقهلية

ومن جهة أخرى، قال المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب‏، لـ «الوطن» إن تم توريده من الأرز الشعير على مستوي محافظة الدقهلية لمواقع التسليم بلغ 30 ألف و394 طن أرز شعير حتى يوم 15 أكتوبر.