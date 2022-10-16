محمود الليثي عن إيقاف تصاريح مؤدي المهرجانات: يحافظ على مكانتنا الفنية

قال الفنان محمود الليثي، إن ما قام به الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بشأن إيقاف تصاريح مؤدي المهرجانات، بشكل مؤقت يأتي ضمن حملة جيدة للحفاظ على شكل ومكانة مصر الفنية.

محمود الليثي: مصر بلد رائدة

وأضاف «الليثي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مصر بلد رائدة في شتى المجالات، ولابد أن تقدم كل ما هو جيد، ما فعله مصطفى كامل يأتي ضمن حملته من أجل وطنا الحبيب وبيوتنا، فنحن جميعا لسنا ضد موسيقى المهرجانات، ولكن لدينا مشاكل على الكلمات التي يتم إطلاقها مع الأغنيات».

وأشار «الليثي» إلى أن «كامل» سيسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الجميع من خلال وضع آليات للعمل تصب في النهاية في مصلحة الجميع على أن يكون مؤدو المهرجانات يقدمون في النهاية صورة جيدة لمصر.

وكان أصدر الفنان مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، عدة قرارات، وذلك بعد انعقاد مجلس إدارة النقابة الأول، بعد تسلم كامل مهمة نقيب الموسيقيين، بحضور عدد كبير من أعضاء المجلس؛ أبرزهم حلمي عبد الباقي، ومنصور هندي رئيس لجنة العمل.

مصطفى كامل يعقد مؤتمرا صحفيا

وقرر مجلس إدارة النقابة زيادة مبلغ العمليات من 15 إلى 20 ألف جنيه، والعمليات الخطيرة بصرف مبلغ 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، وزيادة مبلغ الأمراض المزمنة من 350 إلى 450 جنيها، ورفع قيمة المبلغ العلاجي من 250 إلى 350 جنيها، بالإضافة لصرف مبلغ فوري عند وفاة أحد الموسيقيين دون الرجوع للمستندات التي تحتاج لكثير من الوقت.