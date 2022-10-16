المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في «داعش حلوان»

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، متهم في إعادة إجراءات محاولته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش حلوان»، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإدراج اسمه على قوائم الإرهاب.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وجاء في أوراق القضية التي كانت تضم عدد 8 متهمين، التي حملت رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، قيام المتهمين وعلى رأسهم مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ثم سافر إلى الخارج وتلقى تدريبات على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

تأسيس خلية للتدريب

وأصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، أحكامًا ضد المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد، وصدر ضد المتهم الذي يعاد إجراءات محاكمته حاليًا حكمًا غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين.

ويأتى على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم «أ. أ»، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان، تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج، والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس، تهمة حيازة سلاح ناري.