إحالة أوراق شخصين للمفتي لقتلهما سائقا وسرقة التوك توك الخاص به بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهمين «ع. ز» و«ح. م» إلى المفتي وتحديد جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل سائق توك توك لسرقته بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم في محاكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل أحداث القضية

ترجع أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا بسوهاج عندما وجهت جهات التحقيق المختصة للمتهمين تهمة القتل العمد للمجنى عليه، حيث اتفق المتهمان على سرقة التوك توك الخاص به وأثناء سيرهما في الطريق العام تخلصا من المجني عليه واستوليا على التوك توك الخاص به وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأحيلا إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «س. ا» عامل، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار المخدرات بدائرة مركز جرجا.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا، مفادها قيام المتهم بالإتجار في الحشيش وترويحها على عملائه من المتعاطين وراغبي الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم.