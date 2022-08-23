تجديد حبس سائق «توك توك» 15 يوما لاتهامه بقتل عاطل في الجيزة

جدد قاضي المعارضات، حبس سائق «توك توك» 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل عاطل لخلافات سابقة بينهما في أوسيم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة لشاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ للتأكد من صحة الواقعة، وبالانتقال تبين وجود جثة الشاب ملقى أرضًا غارقًا في دمائه، مصابًا بجرح طعني نافذ بمنطقة الصدر.

تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبين هوية الشاب المجني عليه، وبتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت لقطات للمتهم والمجني عليه من بداية الجريمة، وتمكنت الأجهزة من تحديد هوية المتهم إذ تبين أنه سائق توك توك، كما نجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة مع الضحية، وتم إخطار النيابة العامة.

خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه

وعرض المتهم على النيابة العامة، والتي استمعت لأقواله إذ قرر أنه ارتكب جريمته لخلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، إذ تعدى عليه الضحية في وقت سابق ما أدى لإصابته، ومن جهتها أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

من جانبه، قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض معلقًا على الواقعة، إن المتهم يواجه عقوبة الإعدام وهى أقصى عقوبة في تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، إذا كان المتهم اعترف أمام تحقيقات النيابة العامة، أن هناك خلافًا سابقًا بينه وبين المجني عليه وبناء على هذا الخلاف أضمر له، وخطط وأعد العدة واستخدم سلاحًا أبيض «كتر» وراقبه وانتظر لينتقم منه اذا ينطبق عليه نص المادة من 230 لـ 235 من قانون العقوبات والتي تقضي بإعدام المتهم.