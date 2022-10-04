ارتفاع النفط وتوقعات بخفض إنتاج «أوبك» أكثر من مليون برميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أدت التوقعات بأنّ أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج النفط الخام في اجتماعها المقرر له الأربعاء، لتعويض المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. بحسب رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 89.74 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.86% إلى 84.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 5% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مايو الماضي.

مخاوف من شح المعروض

وارتفعت أسعار النفط الإثنين الماضي، على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض.

ويتوقع المستثمرون أنّ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميًا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 يوم الأربعاء. بحسب رويترز.

وعزّزت أوبك+ الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب انعدام الطلب الناجم عن جائحة COVID-19، لكن المنظمة فشلت في الأشهر الأخيرة في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج التي فقدتها في أغسطس بمقدار 3.6 مليون برميل يوميا.

توقعات بخفض كبير في إنتاج أوبك +

وقال محللو آي إن جي في مذكرة: «بينما قد تعلن أوبك+ عن خفض كبير يزيد عن مليون برميل يوميا، في الواقع قد يكون الخفض أقل بكثير، ويرجع ذلك إلى أنّ معظم أعضاء أوبك+ ينتجون أقل بكثير من مستويات الإنتاج المستهدفة». بحسب رويترز.

وأوضحت جولدمان ساكس، أنّ خفض الإنتاج الذي تم النظر فيه كان مبررًا للانخفاض الحاد في أسعار النفط عن المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفًا أنّ هذا عزز وجهة نظره النفطية الصاعدة. بحسب رويترز.

كانت أسعار النفط تراجعت لـ4 أشهر متتالية، حيث أدى إغلاق كوفيد - 19 في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الإثنين، أنّ مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.