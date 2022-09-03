كليات التربية النوعية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 في جامعات مصر

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية، يوم الخميس الماضي، يبحث الآلاف من طلاب المرحلة الثالثة 2022 عن كليات التربية النوعية المتاحة في جميع جامعات مصر.

كليات التربية النوعية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022

وفيما يلي ننشر كليات التربية النوعية المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 في جميع جامعات مصر:

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

تربية نوعية فنية بور سعيد.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية نوعية موسيقية بنها.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية بنها.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية مطروح.

ويمكن للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الالتحاق بكلية التربية النوعية في جميع أقسامها بدون خوض اختبارات القدرات باستثناء شعبتي «الفنية» و«الموسيقية» والتي تشترط اجتياز الطالب لاختبار القدرات.

مكتب التنسيق يفتح موقعه الإلكتروني

جدير بالذكر، أن مكتب التنسيق فتح موقعه الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 سبتمبر 2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.