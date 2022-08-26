يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي، عن نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في وقت سابق، للشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر

وتلقى كلية الذكاء الاصطناعي، اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة التعليم العالي لاعتمادها على التكنولوجية المعلوماتية والرقمية، مما أدى إلى بحث الطلاب عن نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر، وهو ما ستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

وجاء الحد الأدنى في نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر، بمجموع 357 درجة بالنسبة الشعبة العلمية وهو مجموع كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح، وفق ما أعلنه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر، وجاءت علي النحو التالي:

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي علوم»

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة 362 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 361 درجة

- ذكاء اصطناعي المنوفية 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها 360 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 359 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 358 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 357 درجة

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2022- 2023 في جميع جامعات مصر «علمي رياضة»

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 338 درجة

- الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات 332 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح 330 درجة