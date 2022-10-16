منسق «حياة كريمة»: نظمنا ندوة لنشر ثقافة التطوع بجامعة أسيوط

قال مينا إبراهيم، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، إن جامعة أسيوط، نظمت ندوة اليوم، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجامعة، بهدف نشر ثقافة التطوع والتوعية، بما يتم ويدور داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة عامة، بداخل محافظة أسيوط خصوصا.

أضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الندوة حضرها نحو ألف طالب بداخل جامعة أسيوط، من مختلف الكليات، «اهتمينا نعرفهم اللي بيتم في حياة كريمة، بنعمل إيه، والأنشطة المشروعات والخدمات اللي بنقدمها من خلال المبادرة بالمحافظة».

إبراهيم: نهدف إلى نشر ثقافة الوعي

واستطرد: «خلال الندوة، تم الحديث عن عدد المشروعات التي تتم في محافظة أسيوط، ونسب التنفيذ التي حدثت في المحافظة ككل، وإيه اللي شغالين عليه دلوقتي، وإيه اللي هنكمله، بهدف نشر ثقافة الوعي، وبدأنا بطلبة الجامعة، لضمان وجود نسبة كبيرة من أهالينا، منضمين للمبادرة».

وتابع: «كنا في حلم، وبقينا دلوقتي واقفين على أرض الواقع، وقدرنا نوصل لنسب تنفيذ كبيرة، وبنشتغل في محافظة أسيوط على عدد 7 مراكز، بإجمالي 149 قرية، لأكثر من 800 تابع بين قرى صغيرة ونجوع وتوابع صغيرة».