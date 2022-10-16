«حياة كريمة»: المبادرة قدمت خدمات لأكثر من 200 ألف مواطن بقرى البحيرة

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» ندوة بجامعة دمنهور، للتعريف بالدور التنموي الذي تقوم به مبادرة تطوير الريف المصري لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر استحقاقا، وذلك بحضور العديد من الطلاب من مختلف الكليات.

رفع مستوى كفاءة البنية التحتية

وأشادت الدكتورة إيناس إبراهيم عميد كلية التمريض، بالدور الذي تلعبه مبادرة «حياة كريمة» في رفع مستوى كفاءة البنية التحتية بقرى محافظة البحيرة، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأكد دكتور مهند الجيار منسق عام المؤسسة بمحافظة البحيرة، أن باب المؤسسة مفتوح لقبول المتطوعين من شباب الجامعات، مشيرا إلى الحرص على رفع كفاءة ومهارات المتطوعين.

«حياة كريمة» في محافظة البحيرة

بينما أشارت دكتورة نهى الوسيمي منسق مبادرة حياة كريمة بمركز دمنهور، إلى أن المؤسسة طرحت العديد من المبادرات التوعوية لتعريف المواطنين بإنجازات المبادرة، وحثهم على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حظيت بها القرى المختلفة، موضحة أن المؤسسة قد قامت بالعديد من المبادرات المجتمعية التي ساهمت في تخفيف المعاناة عن أكثر من 200 ألف مواطن بمحافظة البحيرة.