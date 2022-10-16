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إطلاق قافلة ثقافية في قرية بنجر بمطروح ضمن «حياة كريمة»

كتب:

إلهام زيدان
12:34 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
فعاليات حياة كريمة الثقافية بقرية بنجر بمطروح

فعاليات حياة كريمة الثقافية بقرية بنجر بمطروح

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية بنجر 27 التابعة لمدينة الحمام بمحافظة مطروح، من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي بالتعاون مع فرع ثقافة مطروح.

جاء ذلك ضمن مباردة «حياة كريمة» الثقافية لضرورة وأهمية وصول الخدمة الثقافية لأهالينا في قري ونجوع الجمهورية، تحقيقًا للعدالة الثقافية.

ورش فنية في حياة كريمة الثقافية

واستهلت فعاليات اليوم الأول مع الورش الفنية بمدرسة عقبه بن نافع للتعليم الأساسي، التي توافد عليها طلبة وطالبات المدرسة، وشاركوا في تنفيذها تحت إشراف متخصصين كل في مجاله، منها ورشة الإكسسوارات والخرز نفذتها بسمه محمد، ورشة كورشيه وعمل شنطة هاند ميد نفذتها هيام عبد الحميد، ورشة الأورجامي مع صباح فرحات، ورشة تدوير الخامات مع مني صلاح، ورشة إستانسيل مع فاطمة أبو الفضل، إضافة إلى ورشة التلوين علي الورق مع لمياء نعينع وحسين منير، إلى جانب ورشة التلوين علي الوجه نفذها وائل الجيار، وورشة الحكي واكتشاف المواهب مع وائل الشبكي.

كما تحدث محمد عجيل مدير الإدارة التعليمية من خلال محاضرة تثقيفية عن دور الثقافة والتعليم في نشأة الأطفال، وإختتمت فعاليات اليوم الأول مع العرض الفني لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، التي أمتعت أهالي وأبناء القرية بباقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل منها «بالأحضان، صورة، أحلف بسماها، بلدي، ميدلي، ألف ليلة وليلة» وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية والقرى المجاورة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.