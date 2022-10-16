«الكرملين»: الناتو أصبح منخرطا في أوكرانيا.. وروسيا مستمرة ولن تتأثر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن شمال حلف الأطلسي المعروف بـ«الناتو»، أصبح منخرطا في الأزمة الأوكرانية الروسية.

دعم الناتو لأوكرانيا أضاف أعباء جديدة

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريحات لقناة روسيا اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذا الانخراط من الناتو لن يؤثر على الأهداف التي تنفذها روسيا في جارتها دولة أوكرانيا منذ فبراير الماضي، متابعًا: «دعم الناتو لأوكرانيا أضاف أعباء جديدة على موسكو لكن قادرة على العمل في هذه الظروف التي تتطلب تعبئة في الاقتصاد ومجالات أخرى».

روسيا تحصل على 4 أقاليم أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية شهر فبراير الماضي بعد إعلان أقاليم أوكرانية الاستقلال ورغبتها الانضمام إلى روسيا التي حصلت بعد ذلك على 4 أقاليم وأجرت فيها استفتاءات للحصول عليها بشكل شرعي حسب رؤية موسكو.