منصة مصر الرقمية وخطوات الاستفادة من خدمات السجل المدني

يمكن الاستفادة من منصة مصر الرقمية عن طريق إنهاء العديد من الخدمات بشكل إلكتروني دون عناء، ومن بينها خدمات السجل المدني التي يكثر البحث عنها عبر محركات «جوجل»، بشكل مستمر.

وتتيح منصة مصر الرقمية، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمواطنين تيسيرا عليهم، إمكانية الحصول على العديد من الخدمات في القطاعات والوزارات المختلفة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمات السجل المدني التي لا غنى للمواطنين عنها في المعاملات المختلفة، فهناك من يريد استخراج بطاقة شخصية أو شهدة زواج أو طلاق أو شهادة ميلاد أو وفاة.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» خطوات الحصول على خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية.

خطوات الحصول على خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية

1- زيارة منصة مصر الرقمية.

2- اختيار «إنشاء حساب جديد».

3- تسجيل البيانات المطلوبة، من الاسم والرقم القومي، رقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، وغيرها.

4- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

5- سيتم إرسال رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف.

6- إدخال كود التفعيل المكون من 6 أرقام الذي تم استلامه من خلال الرسالة.

7- سجل كلمة المرور الخاصة بك، مع مراعاة ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات.

8- اختر خدمات السجل المدني «الأحوال المدنية».

9- اختر الخدمة المراد الحصول عليها سواء البطاقة الشخصية أو شهادة وفاة أو زواج.

خدمات السجل المدني عبر منصة مصر الرقمية

ويمكن من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، الانتهاء من خدمات الأحوال المدنية، بشكل إلكتروني، دون عناء الذهاب إلى مكاتب السجل المدني وإهدار الوقت والجهد، وتتمثل في:

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقا.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقا.

- بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

- بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.