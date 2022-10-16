«التنسيقية» تشيد بالإفراجات الأخيرة.. وتؤكد عملها على إعادة دمجهم في المجتمع

تثمن تنسيقية شباب شباب الأحزاب والسياسيين قرارات الإفراج الأخيرة عن بعض المحبوسين، مؤكدة أنها تعبر عن إرادة سياسية قوية للمضي قدما في هذا الملف.

وتشيد التنسيقية جهود القيادة السياسية ولجنة العفو الرئاسي في العمل على إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع.

وتؤكد التنسيقية، أنها لن تدخر جهدا في العمل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم.

وستعقد التنسيقية خلال الفترة المقبلة عددا من الصالونات والحوارات تستضيف فيها بعض المفرج عنهم والخبراء والسياسيين في نقاش واسع حول العديد من الملفات، وعلى رأسها المواد والإجراءات الخاصة بالحبس الاحتياطي، ودمج وتأهيل المفرج عنهم، وقوانين الانتخابات، وغيرها من الملفات السياسية التي ستسهم بشكل كبير في إثراء النقاش حول التنمية السياسية.