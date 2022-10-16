وكيل «صحة النواب»: «التأمين» تأخر 20 عاما.. وخرج للنور في عهد السيسي (حوار)

أكد د. محمد العمارى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسهمت فى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيداً بزيادة معدلات الإنفاق على قطاع الصحة بالموازنة العامة للدولة، حيث بلغت المخصصات خلال السنوات الماضية 572 مليار جنيه.

وقال «العمارى» فى حوار لـ«الوطن»، إن يد التطوير طالت مرفق الإسعاف الذى شهد طفرة كبيرة، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل هو باكورة الإنجازات فى القطاع بعد أن ظل حبيس الأدراج لمدة 20 عاماً ولم يرَ النور إلا فى عهد «السيسى».. وإلى نص الحوار:

زيادة المخصصات المالية للمستشفيات فى الموازنة الجديدة كانت سبباً فى تطوير القطاع الطبى

كيف أسهمت المبادرات الرئاسية فى دعم قطاع الصحة؟

- المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة طوق النجاة لكل مواطن على أرض مصر، وبسببها تحققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وهو أمر لم يعتد عليه المصريون من قبل، ولا شك أن إصدار قانون التأمين الصحى والبدء فى تطبيقه بشكل متدرج فى المحافظات، كان له أثر حقيقى فى تغيير استراتيجية العمل داخل هذا القطاع، فالآن بإمكانك التوجه إلى أى مستشفى حكومى وفى غير المواعيد الرسمية لتلقى الرعاية الطبية والاهتمام من كافة العاملين، وهذا الأمر لم يكن يحدث من قبل، وزيادة المخصصات المالية للمستشفيات فى الموازنة الجديدة كانت سبباً فى التطور الذى يشهده القطاع الطبى.

«العمارى»: 572 مليار جنيه مخصصات الإنفاق على القطاع الصحى

هناك طفرة فى ملف المخصصات المالية فى قطاع الصحة؟

- صحيح، فإجمالى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة فى السنوات الماضية بلغ 572 مليار جنيه، وإجمالى مخصصات التأمين الصحى يزيد على 10 مليارات جنيه، وهذه الأرقام لها دلالات واضحة على حرص الدولة على تقديم خدمة مميزة للمرضى فى جميع أنحاء الجمهورية، ورغم كل الأعباء الاقتصادية التى يشهدها العالم كله، ظلت الدولة على عهدها فى توفير خدمات الصحة.

طفرة كبيرة فى تطوير مرفق الإسعاف بـ200 سيارة حديثة وتطوير 204 نمطية

هل كان لقطاع الإسعاف نصيب من عمليات التطوير؟

- هناك مليارات تم إنفاقها على هذا القطاع، ويعد من أفضل الإنجازات التى شهدها القطاع الصحى فى مصر، خاصة مع تزويد أسطول الإسعاف بأكثر من 200 سيارة حديثة، والعمل على تطوير 204 سيارات نمطية، ويرجع ذلك إلى اهتمام البرلمان بضرورة زيادة المخصصات المالية لهذا القطاع والحرص على تزويده بأحدث الوسائل، كالإسعاف النهرى عن طريق استخدام اللانشات وإنشاء وتطوير نقاط الإسعاف على مستوى الجمهورية.

هل هناك مستهدفات أخرى حرصت الدولة على تحقيقها لدعم القطاع الصحى؟

- مراكز صحة وتنمية الأسرة شهدت هى الأخرى تطوراً فى خدماتها بعد دعمها مالياً لتحقق الجدوى المطلوبة، ووفقاً للأرقام التى تصدر من وزارة الصحة والحكومة ونطلع عليها، هناك 52 مركزاً لصحة وتنمية الأسرة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، لذلك أرى أن المبادرات الرئاسية كانت نموذجاً حقيقياً لتحقيق العدالة بين المواطنين.

التأمين الصحى يعد من أهم التشريعات الصحية التى صدرت عن مجلس النواب.. حدثنا عنه؟

- التأمين الصحى الشامل باكورة الإنجازات التى شهدها قطاع الصحة فى مصر، لأنه كان يمثل حلماً لكل المصريين، فهذا القانون الذى ظل حبيس الأدراج 20 عاماً، وبالتحديد منذ عام 2000، لم يخرج إلى النور إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فلم يكن هناك تأمين صحى حقيقى للمصريين، بل كان اقتطاعاً للاشتراكات من الموظفين، أما القانون الحالى فيشمل منظومة صحية متكاملة قادرة على تغطية كل محافظات الجمهورية وخدمة ما يزيد على 100 مليون مصرى، فالتأمين الصحى الشامل منذ تطبيق قانونه فى عام 2019، فى عدد من المحافظات وهناك اختلاف واضح فى الخدمات الصحية التى يحظى بها المواطن سواء من خلال تطوير المستشفيات التابعة للتأمين الصحى أو توفير الخدمات الصحية، وسيستغرق القانون 10 سنوات لتطبيقه فى جميع المحافظات.

مبادرات حققت طفرة كبيرة

المبادرة الرئاسية الكبرى 100 مليون صحة، كانت شاملة لعدد كبير من المبادرات الصحية التى أسهمت بشكل كبير فى علاج أزمات طالت ملف الصحة، سواء كان القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر، ولا ننسى المبادرات الخاصة بصحة المرأة وخاصة الكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، وتقليل قوائم الانتظار والاهتمام بالأجيال الشابة وكبار السن فالمبادرات الرئاسية حققت طفرة شعر بها المصريون وهى مجانية.