طريق الجمهورية الجديدة مفروش بتعليم جامعي «متنوع ومتطور.. متاح للجميع»

الإتاحة وتنوع مفردات التعلم داخل مصر، أحد المحاور الرئيسية التى ارتكزت عليها استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنبثقة عن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لتطوير منظومة التعليم الجامعى بما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة التى تنعكس على مستوى الخريج المصرى ليكون منافساً بقوة فى سوق العمل إقليمياً ودولياً تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بما يحقق لكل مواطن مصرى حلمه فى تلقى تعليم متميز يضاهى أكبر ما يتم تقديمه فى كبرى الجامعات الدولية، واستعادة دور مصر الريادى فى أن تكون مركزاً حضارياً لمتلقى العلم من كافة أنحاء العالم لا سيما فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

البداية كانت من خلال التخطيط لنشر التعليم الجامعى فى كافة ربوع القطر المصرى بإنشاء جامعة لكل محافظة تلبى طموحات ورغبات مواطنيها وأبنائها فى تلقى التعليم دون الاغتراب للأماكن المجاورة وتزويدها بكافة البرامج الدراسية المتميزة التى تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، حيث نجحت الدولة فى زيادة عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة عام 2014 إلى 27 جامعة بزيادة 4 جامعات، بجانب إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لطلاب التعليم الفنى و7 مؤسسات تعليمية لأفرع جامعات دولية و12 جامعة أهلية منبثقة من جامعات حكومية و4 جامعات أهلية دولية، تنفيذاً لخطتها الطموحة فى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى، وارتفع عدد الجامعات الحكومية مع تحقيق تنوع مستمر فى البرامج والمسارات التعليمية، وزيادة التغطية الجغرافية لتصل إلى 100٪، وفقاً لإحصاءات 2022.

وبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة، منها 4 جامعات أُنشئت فــى الأعوام الأربعة الأخيرة، هى: العريش، الوادى الجديد، مطروح، الأقصر، تضم 516 كلية، مقارنة بـ392 كلية فى 2014، بمعدل زيادة 32٪ وهو ما انعكس على مكانة الجامعات فى التصنيفات العالمية، حيث ارتفع عدد الكليات والبرامج الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القوميـة لضمان جودة التعليم والاعتماد ليبلغ 186 عام 2020، وذلك مقارنة بــ31 فقط عام 2016.

ووفقاً لتقرير صادر، ارتفع عـدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيفات شنغهاى الصينى والتايمز البريطانى وسيماجو الإسبانى وQS البريطانى، حيث كشفت الوزارة مؤخراً تصنيف الجامعات المصرية فى التايمز البريطانى 2023، حيث تم إدراج 26 جامعة مصرية فى التصنيف، من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دول على مستوى العالم، وتصدرت جامعات منها: «أسوان ودمياط وكفر الشيخ وبنها والفيوم والمنصورة والمنيا والأزهر والإسكندرية والجامعة الأمريكية وبنى سويف والقاهرة وقناة السويس وطنطا والزقازيق ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية فى مصر والجامعة الألمانية فى القاهرة وجامعة حلوان.

«الغر»: الجامعات الحكومية مدعومة بالكامل من الدولة و«الأهلية» بمصروفات ولا تسعى للربح

وأكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن الاستراتيجية التى تبنتها الدولة المصرية تحقق أولاً العدالة الاجتماعية التى ترتكز على توفير كافة أنماط التعليم الجيد والمتميز لجميع المستويات من أجل تلقى الجميع جودة تعليمية متميزة تضاهى كبرى الخدمات المقدمة فى جميع أنحاء العالم، حيث تجد نمط الجامعات الحكومية المدعومة بالكامل من الدولة والجامعات الأهلية المنبثقة منها وبمصروفات لا تهدف للربح والجامعات الأهلية الدولية التى تقدم خدمة تعليمية متميزة وبمصروفات أقل من نظريتها فى الخدمات وأفرع الجامعات الدولية التى تستهدف تقليل فرص هجرة العقول المصرية للخارج والمحافظة عليها من الاغتراب وكذلك التعليم التكنولوجى الذى أنصف وحقق أحلام وطموحات طلاب التعليم الفنى.