مصرع 2 وإصابة 8 في اشتعال النيران بأتوبيس وملاكي بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، حالة المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس، بطريق رأس غارب اتجاه البحر الأحمر، الذي أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 8 أشخاص، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية بمستشفى المنيا العام، ومستشفى التأمين الصحي.

المحافظ يطمئن المحافظ على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام

واطمأن المحافظ على استقرار حالة المصابين بمستشفى المنيا العام، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم وحروق وكسور.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام.

تابع المحافظ مدى احتياج المصابين لأي نوع من الدعم، معربا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

واشتعلت النيران بأتوبيس نقل جماعي، وسيارة ملاكي، بعد اصطدامهما ببعضهما، بطريق الشيخ فضل- رأس غارب بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد.

تفاصيل الحادث الأليم

وتلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران بشكل كثيف بسيارة ملاكي وأتوبيس نقل جماعي يستقله نحو 60 فردا، حيث اصطدما ببعضهما، أثناء سيرهما بطريق الشيخ فضل- رأس غارب، في شمال شرقي محافظة المنيا، وتحديدا عند الكيلو 80 في اتجاه محافظة البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع 2 وإصابة 8 أشخاص.

تم الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتم عمل كردون أمني بمحيط الحادث، وانتقل رجال إدارة المرور لتسيير الحركة ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى.