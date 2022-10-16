الآلاف في وداع طالب الصيدلة بالدقهلية.. ووالدته: مع السلامة يا عريس

صدمة كبيرة عاشها أهالي قرية منشأة السلام، ومركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، لوفاة الدكتور «أحمد محمد عوض مندور»، 23 عاما، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وخرج الآلاف من أهالي القرية في جنازة وصفها الأهالي أن قريتهم لم تشهد مثلها من قبل، بعد أن توفي صباح الأحد في حادث تصادم بين موتوسيكل كان يقوده مع سيارة نقل جامبو، وأصيبت شقيقته التي كانت تركب معه.

تجمع الآلاف عن مسجد قرية منشاة السلام، وامتلأت الشوارع المحيطة بالمسجد بالمواطنين الذين احتشدوا للمشاركة في جنازته، علاوة على حضور عدد كبير من زملائه بالكلية، وأدوا صلاة الجنازة عليه داخل المسجد، وخرجوا بالنعش تتلقفه الأيادي وسط صيحات «لا إله إلا الله» وزغاريد بعض سيدات القرية.

والدة الصيدلي: مع السلامة يا عريس

وأبكت والدة الطالب الجميع وهي تودعه وتمشي في جنازته وهي تقول: «مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا نور عيني، ومع السلامة يا عريس، عارفة أنك حاسس بي والله وأنا قلبي بيتقطع عليك».

أحد الأهالي: كنا في زفة إلى الجنة

وقال مجدي محمود، أحد الأهالي، إن القرية كلها حزينة علي وفاة الدكتور أحمد، فأخلاقه لم يختلف عليها اثنان، وكنا الليلة في زفة عريس، وكأننا نزفه إلى الجنة، والكل يتسابق في أن يحمل نعشه، فهو عريس في الجنة.

وأضاف أن بكاء والدته أبكى الجميع، وعشنا ليلة لم تعشها قرية منشأة السلام من قبل ولم يحدث فيها مثل هذه الجنازة من قبل، وعزائنا أنه في الجنة.

بلاغ بوقوع الحادث ومصرع الصيدلي

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز محلة دمنة، بوقوع حادث تصادم على طريق منشأة السلام «كفر الأعجر سابقا»، ما تسبب في مصرع الدكتور «أحمد محمد عوض مندور»، 23 عاما، الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، وأصيبت شقيقته «سهاد» في الحادث أثناء توجههما إلى جامعة المنصورة.